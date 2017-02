America first, who second?



zelfs Kazakstan..

en Mars

Filmpjes Na Lubach's filmpje over "America first, Holland second" is er een heleboel concurrentie gekomen, meer dan 10 landen hebben het nagedaan.. Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Portugal, Belgie, Luxemburg, Italie, Kroatie, Frankrijk, Mexico

.. Finland, Australie, Namibie, Bosnie, Bulgarije, enz enz ..

Om ze allemaal te kunnen bekijken zou je een vrije dag moeten nemen.. maar het is ook wel interessant om te zien wat de mensen in die landen over zichzelf denken

