Politie naar melding over poep in pindakaaspot

De politie is in de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 februari in Dordrecht naar een aparte melding gegaan. De melder belde de politie, omdat hij het vermoeden had dat medebewoners in zijn pindakaaspot hadden gepoept.



De politie is ter plaatse gekomen en heeft de pot onderzocht. De agenten sluiten niet uit dat er inderdaad in de pot is gepoept. De pot pindakaas is weggegooid. De politie heeft de bewoner tips ter voorkoming gegeven.

Reacties

09-02-2017 10:31:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.580

OTindex: 2.224

Hoe dichter bij Dordt, hoe viezer het wordt.

09-02-2017 10:43:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.914

OTindex: 51.665



Hier in Papendrecht is alles brandschoon en engeltjesrein hoor! @venzje : Hohoho eventjes!!!!Hier in Papendrecht is alles brandschoon en engeltjesrein hoor!

09-02-2017 10:46:26 stora

Erelid



WMRindex: 4.528

OTindex: 625

Als het maar smeuiig blijft dan is er niets aan de hand

09-02-2017 11:02:56 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.580

OTindex: 2.224

@Mamsie : Dat komt dan waarschijnlijk omdat er nog water tussen ligt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: