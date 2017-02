Kwade dronk: beschonken vrouw sloopt celdeur

Een 57-jarige vrouw uit het Duitse Soltau werd in de cel gegooid in beschonken toestand. Daarop werd ze woedend en wist met geweld zelfs haar celdeur te ontwrichten.



De vrouw zat in de cel om haar roes uit te slapen, maar dat pakte dus niet goed uit. Na urenlang bonken op de celdeur raakte de deur ontwricht en kon niet meer open.



De brandweer moest eraan te pas komen om de vrouw weer te bevrijden uit haar benarde situatie. Brandweerlieden waren uiteindelijk veertig minuten bezig om met een slijptol de scharnieren van de deur kapot te maken, schrijft de plaatselijke politie.



Toen dat was gelukt is de vrouw alsnog naar een andere cel begeleid om haar roes uit te slapen. Daarna volgde de echte kater pas voor de Duitse: de politie is van plan om de schade op haar te verhalen. Naar schatting gaat deze onbezonnen actie de vrouw 3000 euro kosten.

