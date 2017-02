Martijn ontsnapt aan trein: auto total loss

Martijn van Geffen [18] uit Haaren kreeg dinsdagmiddag de schrik van zijn leven: hij kwam met zijn auto vast te zitten bij een spoorwegovergang in Boxtel. Zelf kon hij net op tijd uitstappen, maar van zijn gloednieuwe auto bleef weinig over: de wagen werd verpulverd door een goederentrein. ,,Ineens kon ik niet meer sturen.''Nietsvermoedend dat dit nog wel eens zijn spannendste autorit in tijden kon worden, reed Martijn reed zijn vaste route van school in Eindhoven naar zijn huis in Haaren. Uitgerekend op de spoorwegovergang ging het mis. ,,Hoe het kan weet ik niet, maar ineens had ik een lege band. Ik kon niet meer sturen. Ik stond met al m'n wielen op het spoor en kon niet meer wegkomen'', vertelt de Haarenaar.Met de auto van een voorbijganger probeerde Martijn zijn auto nog weg te slepen, maar tevergeefs. ,,Er was geen beweging in te krijgen, hij zat hartstikke vast. En toen gingen ineens de spoorbomen dicht.''Dat moment was behoorlijk schrikken. ,,Ik kon alleen maar toekijken hoe die trein tegen mijn auto aan knalde. Op de weg stonden allemaal mensen te kijken hoe het gebeurde. Sommigen waren best wel in paniek; ze wisten niet dat er niemand meer inzat.''Van zijn auto bleef vrijwel niets over. Zelf is Martijn intussen redelijk van de schrik bekomen. Hij is er nuchter onder: ,,Ik heb thuis veel heftige dingen meegemaakt de laatste tijd. Dat relativeert het een beetje. Ik baal natuurlijk wel dat mijn auto eraan ging, ik had 'm pas net drie maanden. Maar ik ben vooral blij dat er niemand gewond is geraakt.''Martijn had graag nog even met de machinist van de goederentrein willen spreken. ,,Gelukkig had hij niks, maar ik had hem graag nog even willen zeggen dat ik het absoluut niet met opzet heb gedaan. Ik kon er niets aan doen. Kón ik dat maar, dan had ik het wel gedaan'', lacht hij schamper. ,,Ik hoorde ook dat het treinverkeer behoorlijk vertraagd was. Normaal hoor ik die omroepberichten ook altijd als ik met de trein reis; best een gek idee dat het nu door mijzelf kwam.''De Haarenaar mag nu gaan sparen voor een nieuwe auto. ,,Ik doe nota bene een technische auto-opleiding, haha. Zonder auto is dat ook zo wat.''"Ik heb thuis veel heftige dingen meegemaakt de laatste tijd. Dat relativeert het een beetje."