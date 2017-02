Bijzondere aanwinst dierentuin Belgie: fluitende orang-oetan

Dierentuin Pairi Daiza in BelgiŽ krijgt er dit voorjaar een muzikale bewoner bij: Ujian, de fluitende orang-oetan.Deze mannetjesaap heeft een grote onderlip en nadat hij zijn verzorgers een paar keer had horen fluiten, probeerde Ujian het zelf ook eens. Dat werd al snel een gewoonte. Inmiddels is de orang-oetang wereldberoemd vanwege zijn fluitkunsten. Hij nam zelfs al eens een cd op.Geluiden kopiŽren is zeldzaamVolgens deskundigen is het heel bijzonder dat een aap kan fluiten. "Imitatiegedrag is typisch voor primaten, maar meestal doen ze bewegingen na", zegt primatoloog Erwin Stromberg. "Geluiden kopiŽren is veel zeldzamer."Samen met zijn familie (Puan, Sari en baby Berani) verhuist Ujian dit voorjaar vanuit Zoo Heidelberg in Duitsland naar BelgiŽ, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. De Duitse dierentuin had geen geld om het verblijf van de apen uit te breiden, dus komt de orang-oetanfamilie naar Pairi Daiza, 40 kilometer ten zuidwesten van Brussel. "Ze krijgen een plaatsje in onze gloednieuwe Bloementempel", zegt een woordvoerder van de dierentuin.Ujian is trouwens niet de enige orang-oetan die kan fluiten. In de National Zoo in Washington hebben ze Bonnie, een vrouwelijke orang-oetang die ook graag een deuntje fluit.Bekijk in het filmpje hieronder de fluitkunsten van Ujian in zijn verblijf in Duitsland: Filmpje