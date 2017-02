Aquarium Chicago rouwt om Granddad, oudste vis ter wereld (95)

Sinds 1933 zwom hij rond in het Shedd Aquarium in Chicago: de Australische longvis Granddad. Maandag is de vis gestorven, op 95-jarige leeftijd. Granddad was de oudste vis in gevangenschap ter wereld.Hoewel de vis de meeste tijd een in het water gevallen tak nadoet, wekte hij nieuwsgierigheid, opwinding en verwondering op."Meer dan 104 miljoen bezoekers hebben Granddad bij ons gezien en iets over deze unieke soort geleerd", is te lezen op de website van het aquarium. "Hoewel de vis de meeste tijd een in het water gevallen tak nadoet, wekte hij nieuwsgierigheid, opwinding en verwondering op. Jong en oud wilden het verhaal over dit biologische wonder horen en te weten komen hoe hij een van de oudste nog levende gewervelde diersoorten op aarde kon worden."Granddad heeft een spuitje gekregen. Hij had geen zin meer in eten en zijn vitale organen werkten de laatste tijd steeds slechter. Granddads partner stierf al in 1980."Granddad hield van groene blaadjes. Maar zijn favoriet was toch wel de worm. Die at hij het liefst. Op woensdag gaven we hem altijd wormen, op 'wormen-woensdag', en daar reageerde hij - voor een erg langzame vis - blij op. We hielden echt van hem en we gaan hem missen", staat verder in de verklaring.Longvissen bestaan al 380 miljoen jaar. Ze kunnen bij droogte of gebrek aan zuurstof, wanneer kieuwen tekortschieten, een tijdje overleven door te ademen met een primitieve long.Op de tachtigste verjaardag van Granddad was de Australische ambassadeur aanwezig in Chicago om zijn verjaardag te vieren met een garnalentaart.