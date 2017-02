Dame (92) rijdt struisvogel dood in Duitsland

Een 92-jarige automobiliste is vandaag in de buurt van Schlagsdorf in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in botsing gekomen met een nandoe, ee

Reacties

08-02-2017 11:13:26 GroteMop1983









Quote:

Overstekend wild met veren....

En met stekels? Die worden ook niet vergoed? En met stekels? Die worden ook niet vergoed?

08-02-2017 11:32:11 venzje









Toch een kilootje of 30 waar je de poten onder uitrijdt. Dat komt dan wel door je voorruit...

08-02-2017 12:30:25 Mamsie









Hé, akelig! Moet die vrouw op haar zeer hoge leeftijd nog allemaal ellende meemaken. Een verkeersongeval, dan de vervelende nasleep.

Terwijl die beesten daar helemaal niet behoren te zijn.

08-02-2017 12:39:42 allone









@Mamsie : idd.. en het is al uitzonderlijk dat deze dame op die leeftijd nog rondrijdt.. Maar ja, nandoe's verwacht je niet..

08-02-2017 19:27:48 Lennox









Zielig voor vrouw en voor vogel. Dat van die verzekering vind ik vreemd. Bij mijn weten wordt er in de meeste polisvoorwaarden gewoon van "wild" gesproken zonder vermelding van haren of veren.

