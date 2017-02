Ongewone overval: slachtoffer moet zich uitkleden

In het stadsdeel Queens in New York is vrijdagnacht een ongewone overval gepleegd. Een 24-jarige man wordt onder schot gehouden terwijl z'n belager hem dwingt zich uit te kleden. De overvaller neemt z'n broek, jas, vest en sleutelbos mee en rent vervolgens weg.