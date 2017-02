Chinese jongen aan de haal met moeders auto, camera filmt alles

Een jongetje van zes dat de auto openbliept, instapt en voor- en achteruit rijdt. Het klinkt bijna als een scène uit een leuke familiefilm, maar in China kreeg een kind het toch voor elkaar. En alles werd gefilmd door een beveiligingscamera.Het gebeurde allemaal afgelopen zaterdag in een parkeergarage in de Chinese provincie Guangdong. Moeder Li deed een dutje en haar twee kinderen keken televisie. Tot haar jongste telg stiekem wist te ontsnappen en naar de auto van zijn moeder rende.Op de camerabeelden is te zien dat het jochie de wagen instapt, alsof hij het dagelijks doet. Hij zet de verlichting aan en rijdt meerdere keren voor- en achteruit. Voorbijrijdende auto's worden net niet geraakt. Na zijn avontuur stapt het jongetje uit en rent weer weg."Het is een slim kind en hij is goed in observeren", vertelt moeder Li. "Als hij achterin zit, kijkt hij waarschijnlijk hoe ik de auto bestuur. Ik heb hem dat nooit geleerd." Li hoopt dat ouders lessen trekken uit haar verhaal. "Vooral degenen die stoute kinderen hebben, net als ik."Ongelukken bleven dus uit, maar de vrouw moet toch even langs de garage om wat lakschade aan haar wagen te laten wegwerken.