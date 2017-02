Man koopt zak gemengde veldsla, met hagedis

Een man in Zwaanshoek bij Hoofddorp heeft een zak sla bij de Albert Heijn gekocht met daarin een kleine hagedis. Hij kocht de gemengde veldsla vorige week maandag in Heemstede, meldt De Telegraaf.Bij thuiskomst stopte hij de zak sla in de groentelade van de koelkast. Nadat hij een deel van de sla had gebruikt stopte hij de zak weer terug. Toen hij de zak voor een tweede keer wilde gebruiken zag hij de hagedis lopen op de tafel.Het dier bleef enkele dagen bij de man onder een glazen stolp. Een vriendin tipte de man over de diensten van de dierenopvang van Artisklas. Daar werd Appie, zoals het dier inmiddels al was gedoopt, naartoe gebracht.Daar bleek het te gaan om een zogenaamde ruÔnehagedis. De soort komt veel voor in ItaliŽ. Volgens Artisklas heeft Appie geluk gehad dat hij zijn leven in de zak sla grotendeels in de koeling doorbracht. Daardoor belandde het koudbloedige dier in een soort winterslaap en kon hij het overleven.Albert Heijn zegt tegen De Telegraaf dat het dier waarschijnlijk ongemerkt in de zak belandde omdat het vrijwel niets woog. De supermarktketen heeft de man uit Zwaanshoek een waardebon cadeau gedaan.