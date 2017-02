Tinder voor orang-oetans

De Apenheul onderzoekt of orang-oetanvrouwen door op een touchscreen foto's te bekijken, al een voorkeur kunnen aangeven voor potentiële lovers. 'Tinder voor orang-oetans' noemt het Apeldoornse dierenpark het onderzoek dat de komende vier jaar wordt uitgevoerd.



De dierentuin wil dat hun orang-oetan Samboja een keer zwanger wordt, maar dan wel van een man die door het internationale fokprogramma wordt geselecteerd. Voordat de mannetjes op het vliegtuig worden gezet, willen ze kijken of Samboja haar man eerst kan keuren.



Want als mensen via foto's op een datingsite direct hun oordeel klaar hebben, waarom apen dan niet? Door middel van een vier jaar durend emotie-onderzoek hoopt de Apenheul handvatten te vinden.



Samboja is een echte puber. Ze is aan de pil omdat 'de kerels' bij haar in de buurt haar best een lekker ding beginnen te vinden.



Als haar man wordt gevonden, kan hij vanuit verre oorden als Singapore op transport. Eenmaal in Nederland is het echter maar afwachten of het klikt tussen de beoogde tortelduifjes. Keuren ze elkaar geen blik waardig dan zit er maar één ding op: terug naar huis en een nieuwe hunk selecteren.

Reacties

07-02-2017 15:01:34 jero

Oudgediende



WMRindex: 5.978

OTindex: 6

Waarom niet gewoon met kunstmatige inseminatie, ook bij panda's doen, niet wachten tot ze zelf zin hebben, eitje in het lab bevruchten en terugstoppen klaar.

07-02-2017 15:14:41 allone

Stamgast



WMRindex: 25.364

OTindex: 55.241

@jero : misschien dat het zaad niet zo lang 'vers' blijft? Van Singapore naar hier.. ?!

07-02-2017 15:32:02 jero

Oudgediende



WMRindex: 5.978

OTindex: 6

@allone : in een spermabank slaan ze het jaren op.

07-02-2017 15:56:22 stora

Erelid



WMRindex: 4.523

OTindex: 624

@jero , jij gunt die beesten ook geen pleziertje.

