Tiener (19) doet alsof hij terminaal ziek is voor geld

De politie van Schotland voert momenteel een onderzoek uit naar een negentienjarige jongen die naar gedaan heeft alsof hij terminaal ziek was. Op die manier wou de tiener cadeaus en geld opstrijken van verschillende goede doelen.Naar verluidt vertelde de jongeman aan verschillende liefdadigheidsorganisaties dat hij twee jaar geleden gediagnosticeerd werd met kanker. Hij beweerde dat zijn ziekte ontdekt werd na een scan van zijn knie. Een biopsie zou toen aangetoond hebben dat de kanker in zijn longen en in zijn maag zat.Het afgelopen jaar nam de tiener deel aan meerdere evenementen om geld in te zamelen voor jonge mensen. Stewart, die telkens kwam opdagen met een kaalgeschoren hoofd, kreeg zelf ook een geschenk van de organisatie Clutha Trust. Een gitaar ter waarde van 1.000 pond.In november kreeg hij een gratis tripje naar Belfast om de tentoonstelling over Titanic te bezoeken. Het reisje werd georganiseerd door Project Genie, een andere organisatie die kwetsbare jongeren helpt.Voor diezelfde organisatie organiseerde Stewart in december een concert. Maar de opbrengst daarvan heeft de organisatie naar eigen zeggen nog steeds niet ontvangen. Sindsdien hebben ze ook geen contact meer gehad met Stewart. De tiener lijkt van de aardbol verdwenen.