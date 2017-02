Julia ontdekt op pijnlijke manier waarom ze haar kamer op moet ruimen

Julia Pechar [18] uit het Amerikaanse Nebraska ontdekte op een pijnlijke manier dat ze beter naar haar moeder had moeten luisteren, die al honderd keer gezegd had dat ze haar kamer op moest ruimen. De tiener sprong zigzaggend over de spullen die overal verspreid lagen over de grond, tot ze op de oplader van haar mobiele telefoon sprong.De oplader stak met een van de scherpe pinnen helemaal in de zool van haar voet. ,,Ik was Netflix aan het kijken en wilde de popcorn halen die ik in de magnetron had gestopt. Ik had net gehoord dat die klaar was", vertelt ze aan de Britse krant Daily Mail. ,,Ik sprong uit bed en landde na enkele sprongen op de lader. Die moet ergens tussen de kleren hebben gelegen die verspreid lagen over de grond."Opmerkelijk: voor ze om haar moeder begon te gillen, hinkte ze eerst naar haar bed een foto van haar verwonding te nemen met haar smartphone. Die postte ze op Twitter en binnen no time ging die viraal. Binnen enkele dagen werd hij al meer dan 16.000 keer geliket en 13.000 keer gedeeld.,,Als je kamer er zo slordig bij ligt, moet je de gevolgen dragen van het feit dat je niet kunt zien waar je loopt", schreef ze nog enigszins gelaten bij de foto. De reacties waren onverbiddelijk, van ,,Je verdient het" tot ,,Misschien moet je je kamer eens opruimen? Gewoon een ideetje..."Of Julia haar lesje nu geleerd heeft en haar kamer gaat opruimen? Niet echt. ,,Ik ga gewoon wat rommel opzij schuiven zodat ik een pad heb om over te lopen", klinkt het onverbeterlijk.