Groot mysterie: Wat waren toch die hele harde knallen in Den Haag?

Al twee weekends op rij worden er flinke knallen gehoord in Den Haag. De meldingen kwamen vooral vanuit het Regentessekwartier, maar de knallen waren zo hard dat ze ook veel verderop in de stad werden gehoord.



Afgelopen zondag doorzocht de politie zelfs met kogelwerende vesten een aantal huizen aan de Regentesselaan, maar dat leverde niks op. De zondag daarvoor werden er ook al knallen gehoord, eveneens in het Regentessekwartier. Ook daarover tast de politie in het duister. Er zijn die dag geen meldingen over binnengekomen.



Maar, waren komen die knallen nou vandaan? De politie weet het in ieder geval niet. 'Nee', zegt een woordvoerder resoluut. 'We hebben inderdaad gezocht op de Regentesselaan, maar daarbij is niks gevonden.'



Maar hoe kwamen ze er dan bij dat die knallen specifiek daar vandaan kwamen? 'Iemand meldde dat er bij de buren een enorme knal gehoord was. Toen zijn we gaan kijken, maar dus zonder resultaat.'



Toch heeft de politiewoordvoerder wellicht een verklaring. 'Misschien waren het wel vliegtuigen die door de geluidsbarričre gingen, wie zal het zeggen. Ik heb geen idee. Maar er heeft zich nooit meer iemand gemeld.'



De politie doet ook geen nader onderzoek meer naar de herkomst van de knallen. Er zijn geen nieuwe aanknopingspunten gevonden.



'Het zal waarschijnlijk altijd een mysterie blijven', aldus de politiewoordvoerder.

Reacties

06-02-2017 10:08:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.874

OTindex: 51.592

Achja, het is winter, de mensen eten erwtensoep en bruinebonensoep. Dan krijg je van die knallen.

06-02-2017 10:20:31 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.549

OTindex: 2.216

Als het vliegtuigen waren, had het niet specifiek in die straat zo hard geklonken, maar had het een veel groter gebied getroffen.

06-02-2017 10:22:42 stora

Erelid



WMRindex: 4.510

OTindex: 623



Misschien was er in het Regentessekwartier wel een knalfuif

Misschien was er in het Regentessekwartier wel een knalfuif

En de politie kwam pas na een kwartier dus toen was er geen geknal meer.

