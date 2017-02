Actie knuffel mee = gratis entree is groot succes: duizenden knuffels op veld PEC Zwolle

Het voetbalveld in het stadion van PEC Zwolle gisteravond na afloop van de wedstrijd PEC Zwolle vrouwen - ADO Den Haag was bezaaid met duizenden knuffels. Die knuffels werden er door de toeschouwers opgegooid.

Onder het motto 'knuffel mee = gratis entree' kon iedereen gisteravond gratis naar binnen bij de voetbalwedstrijd tussen de damesteams van PEC Zwolle en ADO Den Haag.



Regio Zwolle United, dat de actie organiseerde, werd massaal gehoord in haar oproep. Bijna 3.000 mensen kwamen naar het stadion, de meeste met knuffel.



De knuffels die op het veld werden gegooid, gaan naar verschillende goede doelen in de regio: het Isala ziekenhuis, het asielzoekerscentrum in Zwolle en Kadera.



Arjan Jansen, directeur van Regio Zwolle United, is verheugd met de enorme respons op zijn oproep. "Geweldig. Het duurde enkele minuten voordat ze allemaal op het veld lagen. Prachtige actie."



De wedstrijd werd overigens verloren door Zwolle. Het werd 2-3. Maar: er kon nog wel even gejuicht worden, want Zwolle stond kort op voorsprong.

05-02-2017 17:16:23 Lennox













Maar er zijn al talloze acties geweest waarbij supporters geheel belangeloos massaal knuffels gegooid hebben. Op de een of andere manier vind ik dat extra ontroerend omdat ik bij voetbal denk aan overwegend macho's en hooligans (al weet ik heus best dat er ook brave huisvaders met hun kinderen en vrouwen heen gaan) . Hier is de vriendelijkheid van de mensen niet echt bewezen omdat hun actie vanwege de gratis toegang door eigenbelang kan zijn ingegeven.Maar er zijn al talloze acties geweest waarbij supporters geheel belangeloos massaal knuffels gegooid hebben. Op de een of andere manier vind ik dat extra ontroerend omdat ik bij voetbal denk aan overwegend macho's en hooligans (al weet ik heus best dat er ook brave huisvaders met hun kinderen en vrouwen heen gaan)

05-02-2017 18:18:31 Virtlink











Uiteindelijk hoeft dat ook niet; een win-win situatie is ook goed. In ruil voor een knuffelbeest voor asielkinderen toeschouwer bij een wedstrijd kunnen zijn. Hoe vaak doen mensen iets dat niet in hun eigen belang is? Iemand die op Kickstarter, Humble Bundle of Patreon projecten steunt, wil er uiteindelijk iets voor terug zien. Een celebrity die naar Afrika gaat en ons toont hoe zielig de kindjes daar zijn, doet dat toch voornamelijk om z'n imago op te krikken.Uiteindelijk hoeft dat ook niet; een win-win situatie is ook goed. In ruil voor een knuffelbeest voor asielkinderen toeschouwer bij een wedstrijd kunnen zijn.

05-02-2017 18:33:08 Lennox













Het gaat inderdaad om het resultaat naar het raakt me meer als ik het idee heb dat een actie duidelijk uit empathie voortkomt. @Virtlink : Ik denk vrij vaak, tenzij je het fijne gevoel dat je daar aan over kunt houden (of een beter gevoel over jezelf) ook als eigenbelang ziet.Het gaat inderdaad om het resultaat naar het raakt me meer als ik het idee heb dat een actie duidelijk uit empathie voortkomt.

05-02-2017 23:30:00 botte bijl









voetbal is dus niet altijd oorlog

