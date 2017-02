Vrouw (84) schreeuwt overvallers weg in Soest

De politie in Soest zoekt nog naar de overvallers die zaterdagochtend hebben toegeslagen op het Roggeveld. Het slachtoffer was een 84-jarige vrouw.



Rond 09:30 werd er bij haar woning aangebeld en deed de bewoonster open. Er stonden twee mannen en één van hen wilde haar de woning binnen duwen. Dit mislukte omdat de 84-jarige vrouw hard begon te schreeuwen.



De daders gingen er vervolgens vandoor. Het gaat om twee mannen van rond de 23 à 25 jaar oud. Een van de criminelen is rond de 1.70 meter en de andere is iets langer. Hij heeft een bol gelaat. Ook droeg een van de mannen witte Nikes met een zwart logo.



De politiehelikopter is ingezet, maar de mannen zijn nog niet gevonden.

Reacties

06-02-2017 16:56:19 GroteMop1983

Oudgediende



Quote:

Dit mislukte omdat de 84-jarige vrouw hard begon te schreeuwen.

Goed zo, dametje! Goed zo, dametje!

