Nieuwe vorm van oplichting: collectant met pinautomaat

Steeds meer criminelen maken gebruik van een nieuwe manier van oplichting. Ze doen zich voor als collectant en komen aan de deur met een mobiel pinapparaat, om vervolgens de pinpas van de nietsvermoedende donateur te skimmen.



Politie Almelo meldt zaterdagochtend op Facebook dat er in hun regio de afgelopen tijd meerdere meldingen zijn binnengekomen over deze 'dubieuze collectanten'. Zij bellen voornamelijk aan bij oudere mensen en zeggen dat ze komen collecteren voor een goed doel.



De oplichters beweren vervolgens dat er alleen per pin betaald kan worden, omdat collectanten liever niet meer met veel geld op straat willen lopen. Het slachtoffer pint vervolgens een bedrag en toetst zijn pincode in op het pinapparaat van de collectant.



In een klap wordt de pinpas hierdoor direct gekopieerd en is de pincode bekend bij de oplichter. Die gaat vervolgens snel naar een pinautomaat in de buurt om een groot bedrag op te nemen.



Het is zeer aannemelijk dat dit soort praktijken ook plaatsvindt in Noord-Holland en de rest van Nederland.



Volgens de politie is het erg moeilijk om onderscheid te maken tussen deze oplichters en wl betrouwbare collectanten, aangezien deze laatsten tegenwoordig ook steeds vaker met mobiele pinautomaat de straat opgaan. Door de volgende gegevens te checken, kun je weten of de collectant te vertrouwen is:

De landelijke collectes worden altijd duidelijk van tevoren aangekondigd.

Een collectant moet kunnen laten zien dat hij of zij verbonden is aan een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld door een speciaal identificatiebewijs

Ook een afschrift van de lokale vergunning moet getoond kunnen worden

Een 'ouderwetse' collectebus moet gesloten en verzegeld zijn

Bij twijfel aan de identiteit van de collectant wordt aangeraden de collecterende organisatie te bellen. Ook kun je contact opnemen met het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) via 020-4170003. Op collecteren.nl is meer informatie te vinden.

Reacties

05-02-2017 12:35:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.863

OTindex: 51.573

Als het goede doel mijn contant geld niet wenst te ontvangen, nou dan hebben ze pech gehad.

Ik ga niet bij iedere onbekende mijn pinpas gebruiken.

Het is maar dat ze het weten.

Aan de deur wordt niet gepind.!

05-02-2017 12:41:00 Sjaak

Moderator



WMRindex: 14.961

OTindex: 24.955

Ik heb een paar goede doelen, waar ik automatisch geld aan doneer. De rest kan naar de pomp lopen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: