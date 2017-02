Duurste lego-steentje ooit: 19.000 euro

Een legosteentje is bij online veilinghuis Catawiki geveild voor bijna 19.000 euro. Voor die prijs krijgt de koper niet een plastic exemplaar, maar eentje van 25 gram dat bestaat 14-karaats massief goud. Het is de hoogste prijs die ooit voor een legosteentje is betaald.Het steentje, waarvan minder dan tien identieke kopieŽn bestaan, kon rekenen op wereldwijde belangstelling. Een verzamelaar uit Engeland deed het hoogste bod en is de nieuwe eigenaar.Het bod van bijna 19.000 euro overtreft de verwachtingen van het online veilinghuis. Er werd gedacht dat het steentje met een goudwaarde van 2000 euro, ongeveer 15.000 euro zou opbrengen.De laatste keer dat eenzelfde gouden legosteentje werd geveild was vijf jaar geleden. Toen was de opbrengst bijna 14.000 euro.Lego maakte de tien gouden steentjes tussen 1979 en 1981 en gaf ze aan een aantal zakenpartners en medewerkers die 25 jaar in dienst waren.De verkoper van het steentje dat woensdagavond werd geveild, kreeg het van een oud-zakenpartner van Lego.