22-jarige studente doneert lever aan oppaskindje: Het was het allemaal waard

Baby Talia Rosko was pas twee maanden oud toen er een ernstige leverziekte bij haar werd vastgesteld. De 22-jarige Kiersten Miles, die bij de familie kwam werken als oppas, bouwde zo’n goede band op met Talia, dat ze besloot een deel van haar lever aan het meisje te doneren.



De ouders van de inmiddels 16 maanden oude Talia waren ten einde raad toen ze ruim een jaar geleden hoorden dat hun kind aan de zeldzame leverziekte Galgangatresie lijdt. Een levensgevaarlijke, aangeboren afwijking waarbij de verbinding tussen gal en lever niet goed is aangelegd.



Volgens artsen zou het kindje op deze manier waarschijnlijk niet ouder dan twee worden. Talia kwam terecht op de donorlijst, waar enorme wachttijden voor gelden.



Kort daarna namen de ouders van Talia de 22-jarige studente Kiersten uit New Jersey aan als tijdelijke oppas voor hun drie kinderen. Er ontstond direct een klik. "De familie heeft me met open armen ontvangen", vertelt Kiersten aan de Amerikaanse nieuwszender PIX11. "Ze zijn echt te gek."



Vooral met Talia bouwde ze een speciale band op. "Ze is zo’n vrolijke baby. Een buitenstaander zou niet zien dat er iets mis met haar is." Slechts drie weken nadat Kiersten de familie had leren kennen besloot de studente dat ze Talia wilde helpen. "Ik was veel bij haar en ik raakte aan haar gehecht", zegt Kiersten. "Ik werd nieuwsgierig naar haar aandoening en besloot verder onderzoek te doen."



De 22-jarige Amerikaanse liet zichzelf testen en bleek een geschikte donor voor Talia. Ze was vastberaden om de kleine te helpen.



Na een half jaar procedures was het dan eindelijk zover. De operatie verliep succesvol en kort na de ingreep mochten zowel Kiersten als Talia naar huis. "Ja het herstel duurt een paar maanden, maar het was het echt waard", zegt Kiersten.



De ouders van Talia zijn hun oppas voor eeuwig dankbaar. "Er zijn geen woorden voor wat zij voor ons heeft gedaan", vertelt Farra. "Het was echt vanuit de grond van haar hart." En volgens Kiersten was de ingreep het allemaal waard: "Ik denk dat het zo had moeten zijn. Deze ervaring heeft mij tot een beter mens gemaakt en heeft mijn visie op het leven echt veranderd."

Reacties

04-02-2017 09:06:50 allone

Stamgast



WMRindex: 25.282

OTindex: 55.143

Indrukwekkend hoor, ik weet niet of ik dit zo gauw zou doen..

Hoop dat beide goed herstellen.

04-02-2017 10:13:26 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.752

OTindex: 2.819

Quote:

Sorry, deze pagina kon niet gevonden worden.



Mogelijk bestaat deze pagina niet meer, of is ze verhuisd



Even nog gegoogeld, niets gevonden. Even nog gegoogeld, niets gevonden.

04-02-2017 10:21:13 Sjaak

Moderator



WMRindex: 14.954

OTindex: 24.944

@omabep : Ik vond een ander artikel en heb het vervangen.

04-02-2017 11:18:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.856

OTindex: 51.548

Dat is toch het mooiste geschenk dat je iemand geven kunt, een deel van jezelf.

Ik hoop dat de kleine hiermee een lang en gezond leven zal hebben.

04-02-2017 11:37:05 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.675

OTindex: 126

S De ouders hebben echt geluk het kind ook want die heeft een toekomst...

