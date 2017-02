Koeien van 5 melkveehouders slaan op hol door testen 5g netwerk

Melkveehouders in het Groningse Stitswerd staan voor een raadsel.

Zaterdag brak er paniek uit bij hun koeien waar het eerder, in de herfst, ook al gebeurde.



170 melkkoeien van Adriaan den Dikken uit Stitswerd begonnen zaterdag na het melken heen en weer te rennen.

Ze liepen als gekken rond en keken nergens meer naar.

Ze botste zelfs tegen het voerhek op en tegen de boksafscheiding.

Den Dikken heeft dit al eerder meegemaakt waarbij voeren niet meer helpt.

De angst van de koeien is groter dan de prikkel om te eten.



Nadat er zelfs een dierenarts erbij is gekomen, heeft men de oorzaak nog niet kunnen vinden.

Men dacht ook aan een roofvogel maar dat blijkt het ook niet te zijn.



De koeien van de 5 melkveehouderijen sloegen namelijk allemaal tegelijk op hol.

Het kan echt niet zijn dat er een roofvogel boven de koeien hangt op hetzelfde moment.



Na wat speuren kwam ik het volgende bericht tegen op Facebook.



Zojuist heb ik de vrouw van Boer Oudman in Groningen gebeld en haar verteld van het uittesten van het G5 netwerk in Noord Groningen. De koeien in haar stal raken met zijn allen (en ook bij 5 naastgelegen boerderijen), precies op het zelfde moment in volledige paniek, beginnen te zweten, gaan angstig in een hoek staan en drukken elkaar haast dood. En dit alles dus precies op hetzelfde moment ook in 5 naastgelegen boerderijen. Mijn conclusie de techneuten van het G5 teststation in Loppersum. valk bij de boerderijen testen de frequenties uit. DIT MOET TEGENGEHOUDEN WORDEN?? En we moeten absoluut zien te voorkomen dat dat 5G netwerk er ooit komt. Boerin Oudman was erg blij met mijn telefoontje en had al van meer mensen gehoord dat het met het uittesten van het G5 netwerk te maken kan hebben. Alle steun is welkom. (geschreven door Kees van Boxtel)



Als de koeien hiervan op hol slaan, wat zal het wel niet doen met onze lichamen?

Helpt u mee dit bericht te verspreiden door het te delen?

Tijd dat meer mensen dit weten.

