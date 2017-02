Moeder vindt naaktfotos op nieuwe mobiel

Een moeder schrok zich lam toen ze foto's zag van mannelijke genitaliŽn op haar nieuwe mobiel. Lynn Conlin, 37, kocht de telefoon na kerst en vroeg haar man en dochter om het voor haar werkend te krijgen.Nadat ze op haar Apple account hadden ingelogd, verschenen 12 afbeeldingen op haar iPhone 5S. Zes afbeeldingen waren leeg maar de rest waren afbeeldingen van een man die zijn "mannelijke regionen" had vastgelegd.Lynn, zei niet te begrijpen wat er was gebeurd, het was een nieuwe toestel en geen refurbished exmplaar. Ze bracht het toestel terug naar de winkel en die kon ook geen reden geven. De winkel zou haar nog contacteren, maar na drie weken heeft Lynn nog steeds niet gehoord.