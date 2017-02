Opstopping: schildpad op de A20

Een schildpad heeft woensdagmiddag voor een opstopping gezorgd op de A20 ter hoogte van Maasdijk. Het verkeer richting Hoek van Holland mocht daar nog maar 70 kilometer per uur rijden, zodat de schildpad rustig kon oversteken.De snelheidsmaatregel heeft maar korte tijd geduurd. De dierenambulances in de regio zijn niet opgeroepen om het beestje op te halen, dus hoe het met de schildpad is afgelopen, is helaas niet bekend.De ANWB moest een beetje gniffelen om de melding die zij binnenkregen over de schildpad. ,,We hadden ook al een hond in de berm, dus het is echt zó’n dag.’’ Maar ook op social media zorgde de rondlopende schildpad voor veel hilariteit. De Verkeersinformatiedienst twittert een foto van een rennende schildpad met de tekst ‘Zoiets... maar dan op de A20’. Richard Liet grapt op hetzelfde sociale medium dat 70 kilometer per uur ‘best snel is voor een schildpad’.