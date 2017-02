Rolstoel geeft hondje een tweede leven

Ze groeide op bij een broodfokker en werd daar mishandeld en verwaarloosd, zo erg dat ze verlamd raakte. Maar nu is bulldog Butterfly weer helemaal vrolijk. Haar nieuwe baasje Jane zette haar in een rolstoel en gaf haar een baan als klantenbegroeter in een dierenwinkel in Dubuque, Iowa.