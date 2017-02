Hoogbejaarde vrouw belt politie in paniek: tv gaat niet meer uit

Dat de politie van alle markten thuis is, bleek dinsdagnacht maar weer. Agenten hielpen een hoogbejaarde vrouw uit Westerkoog die in paniek was, omdat ze haar televisie niet meer uitkreeg.

Wijkagent Mark Krom, twittert over het voorval: "Vannacht belde een hoogbejaarde dame uit Westerkoog overstuur dat haar tv niet meer uit ging."

Gelukkig konden collega's van de wijkagent de vrouw te hulp schieten en de televisie voor haar uitzetten.

Daar kan ik over meepraten. Mijn oma is 2 jaar geleden haar man verloren en pardoes is ze vreselijk aan het dementeren.

Ze belt mij bijna iedere dag om te vragen hoe de tv aan moet. Ze heeft digitale tv van Ziggo. Als je een tijdje niet van zender verandert, gaat de media-box vanzelf op standby. Ik vermoed dat ze dan in slaap is gevallen en de waarschuwing in beeld niet gezien heeft.



Ze is daarna zo van slag dat het haar niet meer lukt om weer beeld te krijgen. Het enigste wat ze dan moet doen is wat ze normaal ook doet als ze in de ochtend de mediabox en tv aanzet.



Meestal lukt het me om haar via de telefoon te helpen maar soms snapt ze het gewoon niet meer en stap ik in de auto om even op de standby knop te drukken. Dat doe ik met alle liefde maar kan er soms toch ook wel moedeloos van worden.



Het is thans toch simpel... ja, voor mij als jong persoon wel. Ik zeg dan altijd maar... 'wacht maar tot je zelf in die situatie terecht komt... dan hoop je ook dat er iemand voor je is.'



Oud worden is mooi, oud zijn is minder.