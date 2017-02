5-jarig jongetje aangehouden en geboeid

De Amerikaanse regering heeft maandag de aanhouding verdedigd van een vijfjarig jongetje op Dulles Airport in Washington. Het kind werd zaterdag geboeid en urenlang vastgehouden.Het jongetje heeft een Iraanse moeder en werd vastgezet op basis van het inreisverbod. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over deze actie van de immigratiediensten. De woordvoerder van president Donald Trump verdedigde de actie. ,,De aanname dat iemand op basis van leeftijd of geslacht niet gevaarlijk is, is verkeerd."Het jochie, dat door de grenspolitie alsnog ongevaarlijk werd bevonden, is inmiddels herenigd met zijn moeder.