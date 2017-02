Basejumper vast in boom

In een bijzondere video is te zien hoe een basejumper na het springen van een klif zijn parachute te laat open doet. Daardoor komt de waaghals vast te zitten in een boom. Gelukkig kan de man ongedeerd uit de boom klimmen.Het incident gebeurde in het Franse Chatelus. Op Facebook scheef de man: ,,Ik vloog snel door de wolken en na een paar seconden in de lucht opende ik mijn parachute net te laat waardoor ik terechtkwam in een boom."