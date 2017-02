Autoruzie: auto in sloot

Een verkeersruzie op de N2 bij Eindhoven is op nieuwjaarsdag totaal uit de hand gelopen. De bestuurder van een Audi reed een auto met daarin een jong stel van de weg, waardoor ze in de sloot belandden. De politie verdenkt de Audi-chauffeur van poging tot doodslag en heeft de beelden openbaar gemaakt.In het opsporingsprogramma Bureau Brabant doet het slachtoffer zijn verhaal. Op nieuwsjaarsdag reed hij samen met zijn vriendin over de N2 bij Eindhoven. Tijdens de rit ontstond irritatie tussen hem en een man in een Audi A8.Uiteindelijk zou de bestuurder van de Audi het jonge stel van de weg drukken. De auto van de slachtoffers crashte in de sloot naast de weg. "Ik sta in de sloot, helemaal nat, en zie mijn vriendin nog in de auto zitten. En ik zie haar helemaal niet bewegen. Dan word je helemaal gek."Een andere weggebruiker filmde het voorval met een dashboardcamera.