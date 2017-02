Australie zoekt dolfijn in T-shirt

Autoriteiten in het westen van AustraliŽ zoeken een wilde dolfijn. Het dier is het laatst gezien in Bunbury, 170 kilometer ten zuiden van Perth en gaat gekleed in een T-shirt.Een toerist maakte fotoís van het dier en schakelde de autoriteiten in. Mensen die de dolfijn zien, worden opgeroepen het te melden.Op de fotoís is het dier te zien gewikkeld in een shirt of vest. "Het is onwaarschijnlijk dat het dier in een kledingstuk is gezwommen, dus het lijkt expres te zijn gedaan", laat het Australische ministerie van Natuurbeheer weten."Dit kan catastrofaal zijn voor de dolfijn omdat het spuitgat wordt bedekt en zijn ademhaling wordt beperkt." Het dier is sinds de fotoís zijn genomen niet opnieuw waargenomen.Het mishandelen van wilde dieren is verboden in AustraliŽ. De boete daarvoor is 2800 euro.