Het laagste trouwbudget ooit: slechts 1 dollar

De meeste mensen geven duizenden euro's uit aan hun bruiloft. Maar wat als je dat geld niet hebt? Dit koppel uit Kenia had een budget van 1 dollar.Wilson Mutura (27) en zijn vrouw Ann (24) moesten hun trouwerij twee keer uitstellen, omdat ze het niet konden betalen. Ze hadden omgerekend 300 dollar nodig om de officiele papieren te kunnen betalen, schrijf de BBC.Dit jaar moest het er dan toch maar van komen, met hulp van de kerk, die de kosten van de trouwambtenaar op zich nam. Zelf investeerden ze 1 dollar: de bruidegom kocht daar een paar ringen van. Hij rende tijdens de ceremonie de kerk uit om ze te kopen.Het paar trouwde in jeans en een t-shirt en droeg gewoon sportschoenen. Wilson en Ann stapten in het huwelijksbootje na een relatie van drie jaar."Geld zou jonge mensen niet tegen moeten houden om te trouwen. Als mensen van elkaar houden en willen trouwen, dan moeten ze dat doen", zegt Ann tegen de BBC.Eerder deze maand bleek uit een peiling van RTL Nieuws dat de gemiddelde bruiloft in Nederland 14.303 euro kost. Nederlanders wachten ook langer met trouwen dan Wilson en Ann: gemiddeld tien jaar.