Hond redt boer van dolle stier

De Duitse herder Bear heeft zijn baasje mogelijk van de dood gered. De hond zag hoe een stier de Nieuw-Zeelandse boer Dave Duthie aanviel en kwam voor zijn baasje op. De boer ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis, maar dankzij zijn hond kan hij het wel navertellen.



Duthie wilde controleren of er nog water in de trog was voor zijn vee, vertelde hij aan het Nieuw-Zeelandse Dominion Post. Plotseling werd hij van achter geramd door een 500 kilo zware stier. Door die klap werd de boer in een omheining gesmeten.



Duthie zag hoe zijn hond meteen afstoof op de dolgedraaide stier, maar ook die werd weggesmeten. De boer zat klem in de omheining en voelde scherpe takken van een heg in zijn rug prikken. "Als de stier me in die situatie opnieuw zou rammen, zou dat niet best zijn", zei Duthie.



De boer probeerde weg te komen, maar zag de stier al op zich afstormen. De herder, bijgekomen van de eerste klap, viel opnieuw de stier aan. Ook deze keer had de hond geen schijn van kans, maar door zijn aanval had Duthie precies tijd genoeg om zichzelf in veiligheid te brengen.



De hond heeft ondanks de twee harde klappen alleen lichte verwondingen. Duthie zelf kwam er minder genadig vanaf. Hij ligt met verwondingen aan zijn voeten, ribben, heup en ruggengraat in een ziekenhuis in de stad Christchurch. Naar verwachting moet hij zes weken herstellen in het ziekenhuis.

Reacties

S @ Quote: Hond redt boer van dolle stier. Waar blijft het artikel: Stier redt boer van dolle hond?

S Stier ligt nu op bord van boer....

Hoelang heeft hij al stieren op zijn boerderij?



"Dat doet hij anders nooit.."Hoelang heeft hij al stieren op zijn boerderij?

@allone :

nergens in de tekst staat dat die stier dat anders nooit doet

mogelijk heeft 'boer Duthie' een melkveebedrijf, waar alleen maar soms een volwassen stier aanwezig is, als er een koe moet worden bevrucht



@HHWB :

neem het die boer eens kwalijk nergens in de tekst staat dat die stier dat anders nooit doetmogelijk heeft 'boer Duthie' een melkveebedrijf, waar alleen maar soms een volwassen stier aanwezig is, als er een koe moet worden bevruchtneem het die boer eens kwalijk

@allone : Je kunt er niks van zeggen met die beesten...Mijn ex-schoonvader had ook stieren op zijn boerderij. Nooit problemen mee, hij kon er bij wijze van spreken mee lezen en schrijven. Op een dag was hij een hek in de binnenkooi aan het repareren, wordt hij in een keer op de horens genomen door zo'n beest. Nota bene door een jonge stier, die normaal gesproken behoorlijk vriendelijk en zelfs aanhalig was....Schade bij de schoonvader: 3 gebroken en 4 gekneusde ribben..Schade voor de stier: Enkeltje slachthuis..

