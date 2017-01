Nigeriaanse superpolygamist met zeker 86 vrouwen overleden

Een voormalige moslimprediker uit Nigeria die trouwde met zeker 86 vrouwen is op 93-jarige leeftijd overleden. De man laat meer dan 200 kinderen achter.



Mohammed Bello Abubakar, ook bekend als Baba Masaba, overleed in zijn huis in Nigeria na een kort ziekbed. Een grote menigte woonde gisteren zijn begrafenis bij.



De BBC zocht Abubakar in 2008 op voor een reportage. Destijds had hij 86 vrouwen, maar volgens lokale media was hij op het moment van zijn overlijden 130 keer getrouwd. Een aantal van de vrouwen die hij achterlaat zou zwanger zijn.



De superpolygamist zei dat hij de vrouwen zelf niet had opgezocht, ze kwamen naar hem toe omdat ze ziek waren. Volgens Abubakar vroeg God hem met ze te trouwen. In Nigeria werd zijn familie als een soort sekte gezien, al is polygamie in een groot deel van het land niet verboden.

Reacties

31-01-2017 15:57:23 stora

Erelid



WMRindex: 4.469

OTindex: 620

Die man heeft hem niet versleten met plassen.

31-01-2017 16:47:15 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.718

OTindex: 169

S



Laatste edit 31-01-2017 16:47 Die vent is 93 en zijn vrouwen zijn zwanger? 1-0 voor viagra

31-01-2017 16:47:19 allone

Stamgast



WMRindex: 25.225

OTindex: 55.054

Tja, als hij voor al die vrouwen kon zorgen moet hij genoeg geld gehad hebben.. en het kan best zijn dat die vrouwen bij hem beter af waren dan in andere situaties.. dat kan ik van hier moeilijk beoordelen.

31-01-2017 17:17:23 Steenwijk

Junior lid

WMRindex: 10

OTindex: 0

Waarschijnlijk gestorven door uitputting

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: