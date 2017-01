Losgeld voor opgesloten hotelgasten na hacken

Een Oostenrijks hotel heeft criminelen 1500 euro in bitcoin betaald omdat ze de elektronische hotelsloten in het hotel hadden gehackt. Daardoor konden gasten hun kamers niet meer in of uit. De hackers vroegen een geldsom om het systeem te herstellen.



Het was al de derde keer dat het Romantik Seehotel Jaegerwirt, een luxe 4-sterrenhotel, als doelwit werd gekozen door de hackers. Daarom besloot het management om naar buiten te treden met het verhaal, om zo andere hotels te waarschuwen over de veiligheid van de elektronische sloten.



De directeur van het hotel, Christoph Brandstaetter, zegt dat er op het moment van de hack 180 gasten aanwezig waren. "We waren volgeboekt, we hadden geen keuze en moesten de hackers wel betalen. Zowel de politie als de verzekering hielp ons niet."



De eerste keer dat het systeem gehackt werd, betaalde Brandstaetter de hackers niet. "Het herstellen van het systeem kostte toen enkele duizenden euro's. En we kregen geen geld terug van de verzekering omdat de schuldigen niet gevonden konden worden."



Toen het hotel daarna nog een keer gehackt werd, was het dus goedkoper en sneller om de hackers geld te geven. "We weten dat andere hotels ook zijn aangevallen door de hackers, en dat die ook de geldsom hebben betaald."



Om niet meer gehackt te kunnen worden, wil het hotel nu de elektronische sloten verwijderen en de deuren gewoon weer op slot draaien met een echte sleutel. Net zoals toen het hotel 111 jaar geleden opende, zegt de directeur.

Reacties

31-01-2017 09:09:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.488

OTindex: 2.200

Quote:

Wat een rare verzekeringsvoorwaarde!

31-01-2017 09:47:13 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 771

OTindex: 6

S Of je zorgt dat de server van het electronische systeem niet aan het Internet hangt...



Ik zou de leverancier van dit product aansprakelijk stellen voor nalatigheid.



We zien het hier in NL ook vaak opgeleverd worden door de sleutelboeren met een simpel toegangswachtwoord van buitenaf. Dit blokkeren wij direct.

31-01-2017 10:50:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.815

OTindex: 51.463

Terug naar de ouderwetse sleutel.

Niet te hacken.

