Een geloofwaardig excuus vinden voor een gênante situatie is niet eenvoudig. Zo verklaarde een man uit Florida zijn openbare naaktheid door te zeggen dat zijn broek was gaan lopen.

De politie van Pensacola kreeg deze week een oproep voor een naakte man op de parking van een carwash. Volgens Pensacola News Journal had de man geen broek aan en speelde hij luide muziek af toen de agenten arriveerden.

Toen ze de blote man vroegen om zich aan te kleden, beweerde die dat zijn kleren het op een loopje hadden gezet. De agenten verplichtten de vijftiger daarom in zijn auto te blijven. Dat zag de nudist niet zitten. Met een schroevendraaier bedreigde hij vervolgens een agent. Voor de politie was dat reden genoeg om de taser boven te halen en de man uit te schakelen.

30-01-2017 16:07:52 omabep

Ja, hoor taseren die hap, hij is levensgevaarlijk en gek.

30-01-2017 16:46:29 Rie_Gormortis

Stilletjes hoop ik op de reactie van @botte_bijl over wandelen en kleding. Zij doet dat allebei fanatieker dan ik en, weigert daar dure speciale kleding voor te kopen.

Jaren geleden waren wij samen in de Poolse bossen aan het nordic walken, toen we door een dorpje (nou ja, een groepje huizen) kwamen, waar een oude man op een fiets ons staande hield omdat hij wilde weten wat we met die stokken aan het doen waren.

Ik vind het jammer dat ik de mensen die haar 'Van WMR Kennen' niet kan laten zien hoe zij die man in gebrekkig Pools en met een paar gebaren, binnen een minuut duidelijk maakte dat we niet gevaarlijk gek waren @omabep : Als jij vindt dat taseren in deze situatie helemaal fout is, dan heb je waarschijnlijk gelijk.Stilletjes hoop ik op de reactie van @botte_bijl over wandelen en kleding. Zij doet dat allebei fanatieker dan ik en, weigert daar dure speciale kleding voor te kopen.Jaren geleden waren wij samen in de Poolse bossen aan het nordic walken, toen we door een dorpje (nou ja, een groepje huizen) kwamen, waar een oude man op een fiets ons staande hield omdat hij wilde weten wat we met die stokken aan het doen waren.Ik vind het jammer dat ik de mensen die haar 'Van WMR Kennen' niet kan laten zien hoe zij die man in gebrekkig Pools en met een paar gebaren, binnen een minuut duidelijk maakte dat we niet gevaarlijk gek waren

30-01-2017 16:47:08 Mamsie

Quote:

Met een schroevendraaier bedreigde hij vervolgens een agent.



Die had hij altijd bij zich omdat er aan hemzelf een schroefje loszat. Die had hij altijd bij zich omdat er aan hemzelf een schroefje loszat.

30-01-2017 16:50:54 Jawel

Je weet maar nooit wat voor wapens hij verder nog op z'n lichaam verborgen hield...

30-01-2017 16:56:27 allone

@omabep : idd een slechte ontwikkeling, dat voortdurende taseren



@Rie_Gormortis :



@Mamsie :



: ja idd idd een slechte ontwikkeling, dat voortdurende taseren @Jawel : ja idd

30-01-2017 17:53:52 Steenwijk

Hij rende nog achter zijn broek aan maar kon die niet meer inhalen. Zijn andere kleren gingen er toen ook vandoor.

30-01-2017 18:03:42 HHWB

S Ik vraag me af waar xie man de schroevendraaier vandaan haalde... Hij droeg geen kleding....

30-01-2017 18:34:32 Sjaak

@HHWB : Hij had zelfs een auto bij zich. Dat vind ik helemaal knap!

30-01-2017 18:54:49 stora

@Rie_Gormortis , waarschijnlijk koos die man eieren voor zijn geld toen die @botte bijl met die stokken zag zwaaien, terwijl ze riep, we zijn niet gevaarlijk

