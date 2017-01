Publiek rent zaal uit bij walgelijkste film ooit

Het publiek kon zoveel walgelijkheid niet aan en liep in groten getale de zaal uit bij de film ‘Kuso’ die werd vertoond op het bekende Sundance Filmfestival. “Wanneer je je ogen hebt bedekt, is het al te laat,” schrijft The Verge, die bij de persvertoning aanwezig was.Artiest en muzikant Steven Ellison, beter bekend als Flying Lotus, had volgens de officiële omschrijving een verzameling korte verhalen gemaakt die met elkaar verbonden zijn. Ze zouden gaan over de levens van gemuteerde vrouwen, mannen en kinderen in Los Angeles na een aardbeving. Maar het plot deed er niet toe, schrijft The Verge. “Het enige doel was: de walgelijkste film ooit maken.”Wat er dan precies te zien was? Nou, bijvoorbeeld beelden van een penis in erectie die met een lange stalen staaf wordt gestoken. In een andere scène is een vrouw te zien die op beton kauwt tot haar tanden verpulverd zijn. Maar het publiek liep echt weg toen een foetus uit de baarmoeder van een vrouw werd getrokken op de tonen van ‘Mortal Kombat’.