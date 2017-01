Emotie-eter bestaat niet

Met name vrouwen noemen het vaak als reden waarom ze te veel eten: hun emoties zitten in de weg. Maar volgens een nieuwe studie bestaat ’emo-eten’ helemaal niet. Het zou, om het maar bot te zeggen, gewoon een excuus zijn voor een extra stukje taart.



De Maastrichtse psychologen Peggy Bongers en Anita Jansen vergeleken 25 studies naar het onderwerp en vonden geen enkel bewijs voor het bestaan van emotie eten. ‘Emo-eters’ eten vooral veel als ze neerslachtig, gestrest of angstig zijn, is het idee. Om zichzelf te troosten grijpen ze naar de zak chips of het pak koekjes.



Bongers legt in de Volkskrant uit: “Als je het onderzoekt, blijkt dat mensen die zichzelf een emotie-eter noemen bijvoorbeeld ook te veel eten als ze zich juist goed voelen. En omgekeerd: in laboratoriumexperimenten waarbij emotie-eters verdrietig werden gemaakt met een droevige film of herinnering, gaan ze doorgaans niet méér eten.”



Ook in studies waarbij zelfverklaarde emotie-eters hun stemming én hun eetgedrag bijhielden in een dagboekje, zag men van dergelijke vreetbuien weinig terug, noteren Bongers en Jansen in hun overzichtsartikel. Ze denken dat mensen zichzelf ermee voor de gek houden en het als excuus gebruiken om overmatig te eten.

Reacties

30-01-2017 14:13:25 Jawel

Erelid



WMRindex: 635

OTindex: 4.693

Ik ben ook een soort emotie-eter: ik eet bij elke emotie...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: