Ouders sluiten zoon voor straf twee jaar op

Een echtpaar uit Georgia (VS) kan tot 30 jaar cel krijgen voor de gruwelijke mishandeling van hun kinderen. De ouders werden veroordeeld voor een extreme straf die ze hun destijds 12-jarige zoon oplegden en het onthouden van medische zorg aan een andere zoon die een kwaadaardige tumor had.



De 12-jarige jongen werd bijna twee jaar lang opgesloten in een kleine kamer in de kelder van het huis, nadat hij volgens zijn ouders de DVD-speler van de familie had meegenomen en daarover had gelogen. In het kamertje had hij alleen een matras en een emmer voor zijn behoeften. De ramen waren donker geschilderd.



De lokale nieuwssite Georgia Newsday schreef destijds dat het kind de politie vertelde dat hij een paar keer per dag uit het kamertje mocht komen: om te eten en een enkele keer om zijn tanden te poetsen. Hij had geen beschikking over boeken, speelgoed of ander vermaak en geen contact met zijn negen broers en zussen.



De jongen werd in 2014 bevrijd, nadat de politie een anonieme tip had gekregen en naar het huis was gegaan. Alle kinderen werden uit huis geplaatst en de ouders, die naar eigen zeggen de Torah strikt naleefden, gearresteerd. Later werd duidelijk dat het stel ook had nagelaten om hun de kwaadaardige tumor van een andere zoon te laten behandelen.



Een jury bevond het echtpaar schuldig aan mishandeling. De twee, die geen advocaat wilden, horen binnenkort hoe hoog hun straf wordt. Een kinderrechter beslist of ze in de toekomst contact mogen hebben met één of meer van hun kinderen.

