Serveerster besmeurt hamburger lastige gast met bloed en slijm

Een medewerkster van een Amerikaans fastfoodrestaurant is aangehouden omdat ze de hamburger van een vervelende gast zou hebben besmeurd met 'bloed en slijm', afkomstig uit haar broek, voordat ze het broodje serveerde.



De 18-jarige serveerster loopt kans op een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, schrijft het lokale dagblad The Dispatch. Ze meldde zich afgelopen week bij de politie nadat een arrestatiebevel tegen haar was uitgevaardigd. Het incident deed zich 7 januari voor in Jack's Family Restaurant in Columbus (Mississippi).

Doorverteld door collega



De zaak was aan het licht gekomen nadat een van haar collega's thuis over het voorval had verteld tegen haar moeder, die er op Facebook over schreef. De collega was er kennelijk van op de hoogte dat de verdachte menstrueerde.



Ze zag hoe de verdachte, nadat die het rond half elf 's avonds aan de stok had gekregen met een lastige klant, het broodje besmeurde nadat ze in haar gulp had getast. Het slachtoffer van haar actie was een vrouw uit het nabijgelegen Tupelo, die zich na een oproep inmiddels heeft gemeld bij de politie.



De verdachte is deze week vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 5000 dollar. Ze wordt beschuldigd van het 'moedwillig verkopen van ongezond voedsel'. Het restaurant heeft haar op staande voet ontslagen.

Reacties

30-01-2017 10:18:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.802

OTindex: 51.428

Hamburger werd dus 'broodje kut'.

Zou het gesmaakt hebben?

30-01-2017 10:20:09 allone

Stamgast



WMRindex: 25.165

OTindex: 54.999



De vraag is in hoeverre dit ongezond was? Als die collega niks gezegd had, had niemand het ooit geweten..

Nog een lekkere hamburger, iemand?



Laatste edit 30-01-2017 10:20 @Mamsie : ik denk dat hij er weinig van geproefd heeft, in zoverre was het zinloos.De vraag is in hoeverre dit ongezond was?Als die collega niks gezegd had, had niemand het ooit geweten..Nog een lekkere hamburger, iemand?

30-01-2017 10:26:30 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 58.051

OTindex: 26.739

@allone :

die maak ik het liefst zelf die maak ik het liefst zelf

30-01-2017 10:27:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.802

OTindex: 51.428



Ik weet nu eenmaal graag wat ik zit te eten! @allone : ja hoor graag, maar dan maak ik hem zelf.Ik weet nu eenmaal graag wat ik zit te eten!

30-01-2017 11:49:02 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.629

OTindex: 126

S Het is wel een kutstrijk...streek...

30-01-2017 11:56:25 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.475

OTindex: 2.194

Quote:

'moedwillig verkopen van ongezond voedsel' Als dat werkelijk de tenlastelegging is zou ze een rechtszaak nog best kunnen winnen ook. Als dat werkelijk de tenlastelegging is zou ze een rechtszaak nog best kunnen winnen ook.

30-01-2017 11:59:28 allone

Stamgast



WMRindex: 25.165

OTindex: 54.999



maar als je in een fastfoodrestaurant werkt, zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn.

Maar ik vroeg me sowieso al af hoe men dit gaan bewijzen, het enige 'bewijs' dat men heeft is dat een collega iets gezien denkt te hebben..

En wie is de aanklager?



Laatste edit 30-01-2017 12:00 @venzje : .. dan hoop ik dat ze een goede advocaat kan betalen..maar als je in een fastfoodrestaurant werkt, zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn.Maar ik vroeg me sowieso al af hoe men dit gaan bewijzen, het enige 'bewijs' dat men heeft is dat een collega iets gezien denkt te hebben..En wie is de aanklager?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: