Skier stort in ravijn en overleeft het

De Amerikaan Devin Stratton is blij dat hij het kan navertellen. Afgelopen week zag hij tijdens het skiŽn een ravijn over het hoofd.Devin skiede off-piste op de berg Timpanogos in Utah. Voor zich zag hij een sneeuwheuveltje en besloot te springen. Wat hij alleen niet in de gaten had, was dat pal achter het heuveltje een ravijn was. Zijn helmcamera legde alles van begin tot eind vast.Devin viel tientallen meters naar beneden. Als hij op de grond ligt, is te zien hoe hij verschrikt in de camera kijkt. Als hij bovenaan het ravijn zijn vriend ziet staan, zegt hij: "Ik ben daar net afgevallen man. Ik kwam op mijn rug terecht. Mijn hoofd doet een beetje pijn en ik voel mijn ribben en mijn rug, maar ik denk dat ik okť ben."Bij de post op Instragam schrijft hij nog: "Wonder boven wonder had ik niks, nog geen blauwe plek. Er zijn wel spullen kapot, waaronder mijn helm. Met dank aan mijn vriend heb ik na 5 uur graven mijn verloren ski teruggevonden en kon ik verder naar beneden skiŽn."