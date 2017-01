vader en dochter vermist op zee

Een vader en dochter uit Nieuw-Zeeland hebben een maand op zee doorgebracht, nadat het roer van hun catamaran kapot was gegaan. De twee kwamen uiteindelijk 2000 kilometer verderop in Australië aan wal.



Allan Langdon en zijn dochter Que [6] gingen voor een zeiltocht de Stille Oceaan op. Door slecht weer brak een roerblad en konden ze niet meer sturen. "Zonder een roer hadden we niet zoveel mogelijkheden", vertelt Langdon. "We wachtten op beter weer. Dat kwam niet en toen dreven we steeds verder af naar het zuiden."



Langdon is gescheiden van zijn vrouw. Al snel na de vermissing werd er gespeculeerd dat hij met zijn dochter was gevlucht. De twee werden als vermist opgegeven en een internationale zoekactie werd op touw gezet. Een vrouw uit Australië zag de twee uiteindelijk aan komen varen. "Je kon duidelijk zien dat ze een lange tijd op zee hadden gezeten, ze waren nogal wiebelig."



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: