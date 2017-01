1200 mensen: verhuizen doe je zo

In het Belgische Gent was donderdag een enorme ketting van mensen te zien. Zeker 1200 mensen hielpen bij het verhuizen van de stadsbibliotheek en gaven boeken aan elkaar door. De ketting was ongeveer 250 meter lang."Zo konden de boeken snel worden doorgegeven", legde een jongetje, onderdeel van de menselijke ketting, uit. Zeker 873 kinderen hielpen mee. De 1250 kinderboeken werden in een uur tijd verplaatst. De rest van de boeken wordt bij de officiŽle verhuizing in maart verhuisd.De boeken van de stadsbibliotheek werden van de oude naar de nieuwe vestiging verhuisd. Op 10 maart is de officiŽle opening.