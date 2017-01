Onderzoek naar effect alcoholvrije maand

Steeds meer Nederlanders nemen zich voor de hele maand januari geen alcohol te drinken, om na de feestdagen even te 'ontgiften'. Zo'n Dry January is hartstikke goed voor je, blijkt nu uit onderzoek van het Radboudumc.



De effecten op de gezondheid na een alcoholvrije maand waren tot nu toe voornamelijk onderzocht bij zware drinkers en alcoholverslaafden. Over de effecten bij gematigde drinkers, was nog niet veel bekend. Het Radboud en wetenschapsprogramma De Kennis van Nu deden daar samen onderzoek naar.



Veertien proefpersonen die normaal gesproken minder dan vijftien glazen per week drinken, deden eraan mee. De conclusie? Gematigde drinkers die een maand geen alcohol drinken, voelen zich fitter. De cholesterolwaarde daalt, het buikvet neemt af en de lever is gezonder.



Bij alle proefpersonen was een verbetering te zien in de bloedwaardes die iets zeggen over de gezondheid van de lever. Arts en onderzoeker Isabelle Munsterman zegt dat het levervet en het gewicht meestal stabiel bleven, maar dat in enkele gevallen een forse daling te zien was. Dat kan volgens haar te maken hebben met een hoger levervetpercentage aan het begin.



De gezondheidseffecten verdwenen zodra de proefpersonen weer gingen drinken. Maar dat betekent volgens leverarts Eric Tjwa niet dat de alcoholvrije maand geen zin heeft. In tegendeel zelfs: ,,Een korte periode stoppen met alcohol drinken kan bij matig gebruik al goede effecten hebben. Wie elk jaar een maand niet drinkt, heeft over een periode van twaalf jaar gezien een volledig jaar geen alcohol gedronken. Dat telt.

