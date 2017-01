Schond of haap

Een man uit de Duitse stad Rostock ontweek de hondenbelasting jarenlang op een wel heel creatieve manier. Hij deed alsof zijn hond een schaap was.Hij deed wat? Ja, je las het goed: hij deed alsof zijn hond een schaap was.Ja, het ras van de hond, de ‘Spaanse waterhond’, heeft door de lange haren wel iets weg van een schaap. Maar je hond dan ook officieel omdopen tot schaap, had nog nooit iemand de man voorgedaan.Agenten hielden de man deze week aan omdat zijn hond geen belastingpenning droeg. Die is verplicht voor honden in bepaalde delen van Duitsland. Maar zelfs toen hij op heterdaad betrapt werd, bleef de man volhouden dat hij een ommetje met zijn schaap aan het maken was. Hij kon zelfs een officiële dierenpas tonen, waarop stond dat het dier écht een schaap was.Er moest uiteindelijk een dierenarts aan te pas komen om te bewijzen dat het om een hond ging. De man krijgt een flinke naheffing.