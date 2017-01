Wil je knapperige friet? In het Amerikaanse Epping krijg je in plaats daarvan wiet

'Een whopper en een paar gram marihuana graag'. Twee medewerkers van een Burger King in het Amerikaanse Epping zijn dit weekend opgepakt omdat ze via de drive-in drugs verkochten. Klanten die wiet wilden kopen, moesten vragen om 'extra knapperige friet'.



De lokale zender NH1 schrijft dat het duo, de 20-jarige Garrett Norris en manager Meagan Dearborn (19), werd gearresteerd na een undercoveroperatie van de plaatselijke politie.



Klanten moesten vragen of 'Nasty Boy' (Smerige jongen) aan het werk was. "Als bevestigd was dat hij er was, vroegen ze om extra knapperige friet", zegt de politiechef. Ze betaalden via de drive-in en kregen hun drugs in een apart bakje.



"We hoorden al langere tijd geruchten dat medewerkers van een aantal fastfoodrestaurants drugs verkochten, maar daar hadden we tot zaterdagavond onvoldoende bewijs voor", reageert de politie. Andere medewerkers of de eigenaren van het restaurant zouden van niets hebben geweten.

Reacties

29-01-2017 12:38:02 BatFish

Overigens is 19 jaar wel vrij jong voor een manager van een filiaal. Wordt er zoveel geklaagd over hoe ongezond Burger Kings zijn, krijg je extra groente bij je burger, is het weer niet goed!Overigens is 19 jaar wel vrij jong voor een manager van een filiaal.

29-01-2017 12:58:29 Steenwijk

Andere medewerkers wisten van niets ? Wat zeiden zij dan als gevraagd werd naar "nasty Boy" met de extra knapperige friet??

29-01-2017 13:45:48 De Paus

S Wiet liefhebbers kunnen nu gewoon naar de McDonalds in Vaticaanstad gaan en vragen naar Ouwe Frans die nog wel extra krokante frietjes voor ze heeft.

