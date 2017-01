Supermarkten stellen kleinste kamertje open

Hoge nood en geen toilet in de buurt? Vervelend, maar voor darmpatiënten een absolute ramp. Tweehonderd franchise-supermarkten stellen hun kleinste kamertje beschikbaar voor wanneer iemand 'acuut moet'.



,,Het gaat om zelfstandige supermarkten die het belangrijk vinden om mensen te helpen'', aldus Werner Tolsma van de Maag Lever Darm Stichting. De supermarkten zijn te vinden op de site waarkaniknaardewc.nl



De organisatie juicht alle extra toiletten toe. Uit eerder onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting blijkt het aantal openbare toiletten namelijk per regio fors te verschillen. Wie acuut ‘moet’ ziet via de app HogeNood na een paar muisklikken direct waar het dichtstbijzijnde kleinste kamertje te vinden is. Amsterdam scoort het beste met één toilet per 2942 inwoners, Zeeland heeft één openbaar toilet per 3806 inwoners. Zwolle doet het aanmerkelijk slechter met één per 139.000.



De Maag Lever Darm Stichting gaat onderzoeken hoeveel openbare toiletten er zouden moeten zijn om het aantal patiënten van dienst te kunnen zien. Nederland lijkt namelijk achter te lopen op steden als Melbourne en Londen. In Melbourne wil de gemeente dat in de openbare ruimte om de duizend meter een toilet is. In Londen heeft de British Toilet Association vastgesteld dat er één openbare wc moet zijn per 1100 inwoners.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: