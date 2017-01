Rijlessen zonder auto, in Myanmar is dat heel normaal

In Myanmar weten ze niet zo goed wat ze er mee aan moeten: files tijdens de spits. Sinds het militaire bewind ten einde is, is autorijden niet langer een privilege en mag iedereen met een rijbewijs de weg op. En dat zorgt vooral in de voormalige hoofdstad Yangon voor problemen.Volgens cijfers van de overheid steeg het autobezit in 2015 met 90 procent ten opzichte van 2012. In totaal telde Myanmar twee jaar geleden 500.000 geregistreerde auto's, waarvan het grootste gedeelte rondrijdt in Yangon. In de stad wonen zo'n 5 miljoen mensen.Daarnaast zijn bij rijscholen de aanmeldingen sinds 2010 elk jaar verdubbeld. De meeste cursisten krijgen een maand les, waarbij niet in een auto maar in een lokaal wordt geoefend. Daar oefenen ze 'droog' hoe ze moeten sturen en schakelen. Zijn de cursisten daarvoor geslaagd, dan mogen ze meteen de weg op. Ze kunnen zelfs al als taxichauffeur aan de slag.