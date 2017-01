28-01-2017 18:57:51

@omabep

weet niet hoe 'bejaarden met aleen AOW' in NL het doen, maar in Duitsland gaat veel concentratie verloren aan het uitzoeken waar de blikken hondenvoer het goedkoopst zijn, en hoe je van welk merk je eetbare 'goelasj' maakt....zelf betaal ik mij blauw aan pensioenopbouw, zodat ik, als het (als ik 71 ben of nog later) zo ver is, mijn volle NL-AOW krijg (jaren als je in het buitenland woont bouw je in principe geen rechten op), ik was tenslotte pas 46 toen ik naar Zweden ging, daar 'mis' ik dus een heleboel pensioenrecht, en pensioenopbouw via werkgevers, dat is hier net zo vaag als in NLhet zal er dus wel op neer komen dat ik, met wat ik kan besteden als het zo ver is, moet emigreren naar waar ik zo goedkoop mogelijk de meeste zorg kan krijgen (hopelijk spreek ik daar de taal), want (klein)kinderen die naar mij om kijken, die heb ik niet....