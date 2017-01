Vrouw leeft zes dagen zonder longen

Dokters in Canada hebben het leven gered van een jonge moeder door voor een wel heel radicale behandeling te kiezen: ze hebben haar longen verwijderd, waarna de vrouw zes dagen verder leefde tot een donorlong beschikbaar kwam. De operatie is nog nooit eerder uitgevoerd.



Melissa Benoit is geboren met taaislijmziekte. In april vorig jaar kwam ze in het ziekenhuis van Toronto terecht met een zware longinfectie. Het was zo ernstig dat de dokters al snel concludeerden dat ze nog maar enkele uren te leven had. De bacterie in haar longen werd resistent tegen de meeste antibiotica en een voor een begonnen haar organen uit te vallen. Het deed de artsen besluiten tot een nooit eerder uitgevoerde behandeling.



Half april begon een team van dertien chirurgen aan een operatie van negen uur, waarbij beide longen van Benoit werden verwijderd. De longen zaten vol met slijm, waren gezwollen en zo hard als een voetbal, vertelt dokter Keshavjee aan de Canadese pers. “Technisch was het lastig om ze uit haar borst te krijgen.”



Maar de operatie slaagde en slechts enkele uren later begon haar gezondheid drastisch te verbeteren. “Letterlijk twintig minuten nadat de geïnfecteerde longen eruit waren, werd haar bloeddruk weer normaal en kon ze zonder medicijnen,” aldus Keshavjee.



Een kleine kunstlong werd verbonden met Benoits hart. Andere apparaten circuleerden haar bloed en voorzagen het van zuurstof. Hoe lang ze het vol zou houden op deze manier was een raadsel, net als hoe lang het zou duren voor er geschikte donorlongen waren. Die kwamen gelukkig na zes dagen beschikbaar en Benoit onderging een succesvolle transplantatie.



Na een maandenlang herstel gaat het nu weer redelijk met de Canadese moeder.

