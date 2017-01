Wie snapt dit verkeersbord in 1 keer?

Je zult het bij je rijexamen maar tegenkomen. Omroep Gelderland heeft waarschijnlijk het meest verwarrende verkeersbord van Nederland gevonden.En je zou het niet verwachten, maar de totaal onbegrijpelijke verkeerswaarschuwing begint met misschien wel juist het duidelijkste van alle borden: het algehele verbodsbord. Voor alle bestuurders.Maar dan begint het...Of nou ja, er is een uitzondering: namelijk 'alle verkeer'. Of nou ja, niet alle verkeer. Bespannen wagens niet. Die vormen de uitzondering op de uitzondering.En vee. Dat is ook uitgezonderd. Uitgezonderd van het verbod dan, niet niet van 'alle verkeer'. Vee mag er dus wel door.Het verkeersbord staat in een populair wandelgebied, vlakbij Nijmegen, dus veel meesten die er hun hoofd over breken zullen te voet zijn. Zij staan weliswaar niet genoemd bij alle uitzonderingen, maar voor hen geldt weer dat het algehele verbodsbord nooit voor voetgangers geldt. Mochten zij toch nog twijfelen dan is er altijd nog een derde bordje dat hen wijst op het klaphekje, speciaal voor hen.Het had best een stuk eenvoudiger gekund. Deze verzameling verkeersborden betekent in normale-mensentaal uiteindelijk niets meer dan 'verboden voor paarden en koetsen'.