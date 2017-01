Uitgehongerde hond zoekt met dierenarts naar pups

De Belgische Lianne liep deze week over een Spaanse markt in Vera toen ze een zeer vermagerde en gewonde Spaanse windhond opmerkte. Ze besloot de hond naar haar vriendin Ellen te brengen, een Vlaamse dierenarts. De twee dierenvrienden hebben uiteindelijk niet één, maar elf hondjes gered.Dierenarts Ellen, die net als Lianne in Vera woont, onderzocht de Spaanse windhond, die ze de toepasselijke naam 'Vera' gaf. Haar poot was gebroken en ze was verhongerd. Ook zag Ellen dat Vera melk produceerde. Dit was een teken dat er ergens in de buurt van waar ze gevonden was, een nestje met puppy's moest zijn.De twee dierenvrienden besloten de gebroken poot te gipsen en met Vera naar de plek terug te gaan waar ze haar gevonden hadden. Ze hoopten zo het nestje met pups te vinden. "Vera liep strompelend en zichzelf vooruit slepend langs straten, velden en modderige wegen. En plotseling waren daar tien kleine, gezonde puppy's", vertelt Lianne aan The Daily Mail.Drie kilometer van de plek waar Lianna haar gevonden had, lagen de pups in een oude verlaten auto. "Het was ongelofelijk", voegt Ellen toe. "Ik geloofde mijn ogen niet. De hond besloot ons te vertrouwen en wees ons naar haar kleintjes, terwijl ze ons niet eens kende."