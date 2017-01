Vrachtwagen met 103 puppys kantelt

Een vrachtwagen die 103 puppy's naar dierenwinkels vervoerde, is dinsdag gekanteld in de buurt van New York. De vrouw die de vrachtwagen bestuurde, verloor de controle over het stuur en raakte daardoor van de weg. Toen kantelde de vrachtwagen.Dat meldt persbureau AP. De politie en medewerkers van een sleepbedrijf hebben geholpen bij het redden van de puppy's. Wonderbaarlijk genoeg zijn er maar vijf hondjes lichtgewond geraakt bij het ongeluk, en waarschijnlijk herstellen ze volledig.De puppy's zijn nu opgevangen in een dierenasiel in de buurt, maar worden uiteindelijk teruggebracht naar hun eigenaar, die in een andere staat woont. Waarschijnlijk zullen ze dan alsnog worden verkocht.